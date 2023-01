In acest moment, in Tulum, Mexic, este in plina desfașurare una dintre cele mai mari petreceri din lume, Day Zero, organizata de DJ Damian Lazarus. Evenimentul celebreaza noi inceputuri, un restart de la sfarșitul calendarului mayaș, in 2012, și pana un prezent și este considerat „transformator” pentru cei care iau parte. In mijlocul junglei, printre ruine mayașe, pe ritmuri house și tehno, are loc in aceste momente super petrecerea Day Zero, unde cea mai scumpa masa costa 50.000 de euro. Exista și prețuri mai mici, pentru cei care nu vor sa achite contravaloarea unei garsoniere in Drumul Taberei…