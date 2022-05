Stiri pe aceeasi tema

- Mucegai, praf, rugina si mobila distrusa. Sunt conditiile insalubre pe care le-au reclamat, in ultimele zile, participantii la olimpiadele desfasurate la nivel national, in Timisoara, Craiova sau Pitesti.

- Printre victimele atacului cu rachete de la Odesa de sambata s-a numarat și un bebeluș de trei luni, au anunțat autoritațile. La scurt timp dupa anunț, imagini cu micuța ucisa, Kira, și mama ei, Valeria Glodan, au fost distribuite intens pe rețelele sociale, devenind un nou simbol al tragediei ucrainene.…

- Imagini cu tractoare ucrainene care remorcheaza un tanc și un elicopter rusesc avariate, cani pe care sunt imprimate poze cu sfinți cu maști de gaze ori cu lansatoare de rachete in maini, batoane de ciocolata cu poza lui Zelenski ori timbre și tricouri pe care e scrisa celebra deja fraza „Nava ruseasca,…

- La un post TV, avocata Carmen Obarșanu a anunțat ca, in ciuda speculațiilor vehiculate in spațiul public, surorile și nepoții cantarețului vor fi cei care vor intra in posesia bunurilor materiale și a banilor. „S-a dezbatut succesiunea. Acum sa vedem daca el avea conturi pe la drepturile de autor”,…

- FCU Craiova s-a impus in deplasarea de la Dinamo, scor 2-1, deși bucureștenii reușisera sa deschida scorul dupa doar 30 de minute de joc. Oltenii au mai facut un pas mare spre salvare, in timp ce Dinamo are șanse tot mai mici sa scape de baraj. ...

- Interpretul de muzica populara Petrica Mițu Stoian a murit pe data de 06.11.2021. In dupa-amiaza acelei zile, vestea morții sale a venit ca un șoc și a cutremurat intreaga lume a muzicii romanești. Fiul sau de suflet este in continuare ingenuncheat de durere. Iata ce declarații a oferit, in exclusivitate…

- Dupa isteria produsa saptamana trecuta la benzinarii, de frica „exploziei” prețului carburantului, acum romanii au luat cu asalt magazinele alimentare pentru a se aproviziona cu ulei, de teama ca acest produs va disparea de pe rafturi. Autoritațile fac apel la calm, anunțand ca Romania deține stocuri…

- Ultimul control al angajatilor Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Dolj a scos la iveala in ce conditii se prepara meniurile. Sapte baruri si restaurante din Craiova au fost imediat inchise, scrie adevarul. Carne expirata, gasita la controlul OJPC Dolj, intr-un restaurant din centrul…