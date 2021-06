Stiri pe aceeasi tema

- "Vaccin pentru viata" - Importanța imunizarii Campania de vaccinare în România a început din decembrie, iar pâna în prezent au fost imunizați peste trei milioane de români cu un numar de doze administrate zilnic în creștere. Datele arata ca doar 10%…

- Lucian Viziru și familia lui au parasit Romania și s-au stabilit in Germania, in urma cu ceva timp. Artistul nu a mai fost in țara de patru ani și planuiește sa faca asta, in luna august a acestui an. Fratele lui Augustin Viziru a povestit despre planurile sale și despre viața ca antrenor de tenis peste…

- Urmeaza cel mai frumos eveniment din viața ta, insa ai nevoie de cațiva bani in plus pentru a pune la punct fiecare detaliu in parte? Chiar daca mai ai mult pana la ziua in care primești salariul, asta nu inseamna ca nu vei reuși sa iți duci planurile la bun sfarșit. Tot ceea ce trebuie sa faci este…

- Oana Roman a implinit astazi 45 de ani și a ales sa iși serbeze ziua de naștere, departe de Romania, unde a plecat impreuna cu fiica ei, Isabela. Vedeta a ales ca destinație Egiptul și a postat pe contul de socializare imagini cu ea purtand costum de baie acoperit de un cardigan, alaturi de care a scris…

- In loc sa saraceasca, precum majoritatea artiștilor, Denisa Tanase de la Bambi și iubitul ei, afaceristul Mircea Branzei, s-au imbogațit in pandemie, noteaza click.ro. Afacerea cu parfumuri le merge ca pe roate (au deschis un magazin pana și la Viena) și, mai nou, și-au cumparat doua imobile in Dubai.…

- Denisa Tanase de la Bambi a uimit cu alegere sa de a se indrepta spre afaceri. La inceput, i se parea complicat și ireal și preconiza ca va atinge succesul de acum abia in zece ani. A facut echipa buna cu partenerul sau, Mircea Branzei, care a și anturat-o in acest domeniu, astfel ca astazi […] The…

- Andreea Balan a facut o serie de dezvaluiri interesante despre viața ei personala, in cadrul ediției de sambata, „Te cunosc de undeva”. Artista a vorbit despre relația cu Keo, inceputul ei, dar și despre mariajul cu George Burcea, imediat dupa ce Cristina Vasiu a interpretat o melodie extrem de emoționanta:…