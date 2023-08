Imagini de la dezastrul din Crevedia. Incendiul ar fi pornit de la un angajat care fuma

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța ca un numar de 12 spitale din Capitala sunt pregatite sa primeasca victimele cauzate in urma exploziilor care au avut loc la stația GPL din Crevedia, județul Dambovița

- O explozie a avut loc, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Cel puțin o persoana a murit și alte șapte sunt ranite, dintre care patru intubate, a anunțat Ministerul Sanatații. La fața locului au fost trimise un elicopter SMURD și zeci de ambulanțe, iar pompierii incearca sa stinga flacarile.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a semnat contractul pentru construirea Centrului de Mari Arsi in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti. Lucrarile vor incepe in prima saptamana din septembrie.

- Potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Sanatații, prețurile a circa 3.000 de medicamente, adica jumatate din numarul celor aprobate pentru utilizare in Romania, au crescut, in medie, cu circa 14%.Problema este ca tocmai cele mai ieftine medicamente, care costau sub 50 de lei, s-au scumpit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca vrea sa acceseze 450 milioane de euro de la Banca Mondiala, pentru programul „Hrana buna si sigura pentru pacienti” care sa fie implementat in 252 de spitale din Romania, care cu acesti bani vor reabilita propriile bucatarii care le vor oferi mancare…

- In noaptea de marți spre miercuri, un incendiu a izbucnit la Centrul de Recuperare pentru Copii dr. Nicolae Robanescu din Bucuresti. Incendiul a fost lichidat. 110 copii au fost evacuati. Din fericire, nu exista victime, relateaza TV8 și Mediafax . Ulterior, cei 110 de copii au fost transferati in siguranta…

- Cate victime a facut COVID in Romania? Cate persoane au fost bolnave și au luat virusul și cate dintre ele au fost sanatoase, dar au decedat? Un numar de 3.425 de romani au fost ucisi de COVID-19, fara sa fi avut si alte boli asociate, de la inceputul pandemiei si pana la data de 25.05.2023, releva…