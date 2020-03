Stiri pe aceeasi tema

- Printre medicii care si-au pierdut viata se numara Giuseppe Finzi, 62 de ani, medic la spital in Parma, Luigi Frusciante, in varsta de 71 de ani, care s-a pensionat anul trecut, era din Como, in același oraș cu pulmonologul Giuseppe Lanati, 73 de ani. Apoi Antonino Buttafuoco, in varsta de 66 de…

- Inca patru romani infectati cu coronavirus si-au pierdut viata in afara granitelor Romaniei. Este vorba despre alti trei romani decedati in Italia si unul in Franta. "In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana…

- Numarul deceselor provocate de pandemia de coronavirus in Italia a crescut vineri cu inca 627, un record pentru o singura zi, astfel ca bilantul ajunge la 4.032 de morti, a anuntat Protectia Civila italiana, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. Italia depasise inca de joi China in bilantul total al…

- Bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus din Italia l-a depașit astazi pe cel din China, transmite joi BBC, dupa ce autoritațile din peninsula au anunțat 427 de noi decese in ultimele 24 de ore, scrie digi24.ro.Numarul total al deceselor din Italia a ajuns astfel la 3.

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a crescut. Autoritațile din pronvicia chineza Hubei au anunțat ca 142 de persoane au murit, sambata, din cauza infecției cu coronavirus, informeaza CNN, citat de Mediafax. Asta inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.669.…

- Epidemia de pneumonie virala din China a ucis joi inca 43 de persoane in provincia Hubei. Dupa acest nou record zilnic, bilantul la nivel national al epidemiei provocate de noul coronavirus a ajuns la 213 de morti.

- Bilanul deceselor provocate de noul coronavirus din China a urcat puternic miercuri, la 132, au aparut 1.500 de noi cazuri, iar Japonia a anuntat ca isi va evacua pe calea aerului cetatenii aflati in orasul Wuhan, care este epicentrul epidemiei, relateaza Reuters.