Imagini de colectie: Amintirile lui Gica Hagi de la Real Madrid. Pe cine avea coleg de camera. Ce melodii asculta seara, la culcare (galerie foto + video)

- FC Viitorul a invins cu 2 1 Politehnica Iasi, in primul meci de la reluarea campionatului Echipa lui Gica Hagi are sapte puncte avans fata de a doua clasata In etapa viitoare, FC Viitorul intalneste in deplasare Chindia TargovistePrimul meci de la reluarea Ligii 1, in urma pandemiei de coronavirus,…

- Ziua de 1 iunie le-a facut pe vedetele noastre sa caute in cutia cu amintiri imagini si filmulete de cand erau doar niste copii, iar acelasi lucru l-a facut si un cunoscut prezentator si artist din Romania!

- Stadionul Ghencea se apropie cu pași repezi de finalizare. Tabelele au fost montate in proporție de 100%, iar noctura este aproape de a fi instalata integral. Arena din Ghencea, care o va gazdui pe CSA Steaua, echipa de Liga 4, arata din ce in ce mai bine. Cele doua tabele de marcaj, aferente peluzelor…

- In anul 1972, selectionata de fotbal a Republicii Socialiste Romania a castigat Campionatul European Universitar de Fotbal, turneul final, dar si alte meciuri ale tricolorilor din competitie, fiind gazduite de Constanta. La campionat au jucat fotbalisti care erau si studenti, iar cei romani jucau in…

- Fotbaliștii de la Barcelona și Real Madrid s-au prezentat astazi la centrele de antrenament ale celor doua echipe, unde au fost testați pentru COVID-19 in vederea reluarii antrenamentelor. Autoritațile din Spania au decis sa le permita cluburilor sa reia antrenamentele, individual insa, astfel ca fotbaliștii…

- Fostul mare fotbalist bulgar Hristo Stoicikov a fost considerat mai bun decat cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, potrivit unui sondaj realizat in randul fanilor pe contul de Twitter al FIFA dedicat Cupei Mondiale de fotbal. Stoicikov a fost preferat de 51…

- Sotii Hacic si Clementa Garabet, binecunoscuti in lumea sportului constantean si romanesc, ajung in acest an, pe 28 iunie, la 34 de ani de casnicie. ZIUA de Constanta va prezinta imagini de la nunta lor, din anul 1986, ca si de la casatoria, ulterioara, dintre regretatul Sevastian Iovanescu si prima…

- O descoperire stranie facuta de un padurar in masivul Capatanii, intr-o zona aflata la limita dintre judetele Gorj si Valcea, a pus politia si salvamontistii in alerta. Mai multe echipamente montane, dar si o camera foto au fost gasite abandonate pe munte, dar nimeni nu poate spune cui apartin.