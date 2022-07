Imagini cu următorul smartwatch Samsung au apărut cu o lună înainte de lansare Watch5, urmatoarea serie de smartwatch-uri pe care Samsung o va lansa, a aparut intr-un set amplu de creatii 3D si poate fi vazut in cele mai mici detalii in randarile tridimensionale publicate de . Imaginile arata un ceas cu cadran rotund, elegant, desi destul de gros. Pe o margine exista doua butoane, probabil unul pentru exercitii si unul pentru celelalte functii. Impreuna cu imaginile, au aparut si informatii noi. Se pare ca vor exista doua modele in aceasta serie, varful de gama urmand a fi Galaxy Watch5 Pro, ce va fi vandut cu si fara LTE. Watch5 va oferi doua cadrane de dimensiuni diferite,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

