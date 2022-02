Stiri pe aceeasi tema

- Vin americanii! Convoaiele cu tehnica militara vor strabate azi tot Argeșul Ieri seara, primele elemente de tehnica militara ale detașamentului SUA care va purta denumirea Task Force (TF) Cougar au intrat in țara noastra pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac, judetul Arad. Este vorba despre trei…

- Convoaiele cu tehnica militara SUA sunt in drum spre Mihail Kogalniceanu, a anunțat joi dimineața Ministerul Apararii. „Autovehiculele din compunerea coloanei, insoțite de autospeciale ale Poliției Militare, se vor deplasa, dupa trecerea frontierei de stat, pe ruta Arad – Deva – Sibiu – Ramnicu Valcea…

- Primele elemente de tehnica militara ale detașamentului Task Force Cougar au intrat miercuri seara in Romania, pe la vama Nadlac, anunța Ministerul Apararii. Militarii au ajuns in Romania in jurul orei 22.00 și se indreapta spre Sibiu, iar destinația finala este Mihail Kogalniceanu. Convoiul format…

- Ministerul Apararii anunta, joi, ca primele convoaie cu tehnica militara SUA care fac parte din Task Force (TF) Cougar sunt in drum spre Mihail Kogalniceanu. Pe traseu, convoiul va fi insotit de Politia Militara. Tehnica de lupta, dupa intrarea in tara, convoiul s-a regrupat intr-o parcare din apropiere…

- Primele elemente de tehnica militara ale detașamentului SUA care va purta denumirea Task Force (TF) Cougar au intrat miercuri seara, in jurul orelor 22.00, in Romania, pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac, judetul Arad. Potrivit MApN, autovehiculele din compunerea coloanei, insoțite de autospeciale…

- Primele elemente de tehnica militara ale detașamentului SUA care va purta denumirea Task Force (TF) Cougar vor intra in seara zilei de miercuri in Romania pe la punctul de trecere a frontierei Nadlac, judetul Arad, anunța Ministerul Apararii Naționale. Ora aproximativa de sosire este 22.00. Autovehiculele…

- Primii militari americani care fac parte din Regimentul 2 Cavalerie al Forțelor Terestre ale SUA sosesc miercuri spre joi noaptea, in Romania, fiind dislocați din Germania. In total sunt așteptați aproximativ 1.000 de militari. Ora aproximativa de sosire este 22.00, anunța MApN. Autovehiculele din compunerea…

- Incepand de luni, 29 noiembrie, concesionarul MOL Romania Petroleum Products SRL va demara lucrarile de constructie a dotarilor aferente spatiilor de servicii de pe autostrada A1, intre Lugoj si Sibiu (Ilia, Pianu, Calnic). CNAIR a incheiat, anul acesta, contracte pentru concesionarea de servicii in…