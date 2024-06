Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile inainte de termenul stabilit prin contract, Compania Drumuri și Poduri Banat (DPB) a finalizat in aceasta perioada lucrarile de frezare și așternere covor asfaltic pe DN 68 – Caransebeș – Hațeg, tronsonul Oțelul Roșu, acesta fiind, practic, drumul național care leaga Caransebeșul de Hațeg-Hunedoara.…

- Porțiuni de drum importante pentru infrastructura rutiera a regiunii au fost reparate și predate in avans de catre reprezentanții companiei Drumuri și Poduri Banat, in cadrul unor contracte in derulare. Este vorba despre DN 68 – Caransebeș – Hațeg, tronsonul Oțelul Roșu, și porțiuni de pe autostrada…

- Șoferul unei ambulanțe private și cei trei pacienți pe care ii transporta la dializa au fost raniți dupa ce autovehiculul s-a rasturnat. Toți patru au fost transportati la unitatile de primiri urgente din municipiile Deva si Hunedoara, pentru ingrijiri medicale. Un autoturism care indeplinea atributii…

- AUR isi face campanie electorala folosindu-se de numele lui Avram Iancu, potrivit unui comunicat al formațiunii. AUR a facut un”legamant” pentru țara la mormantul Craișorului Munților: ”Avram Iancu suntem toți” . “Unicul dor al vieții mele este sa imi vad națiunea fericita!”, spunea Avram Iancu. Asta…

- Tanarul dat disparut, in urma cu zece zile, in acumularea de la Santamaria Orlea, de langa Hateg, a fost gasit si extras din apa dupa ce trupul acestuia a fost observat, miercuri, de un pompier militar care se afla in timpul liber si s-a intalnit cu fratele victimei in zona lacului, a informat Inspectoratul…

- Urmatoarele intreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții in bune condiții. judetul Hunedoara Ziua / Data Localitatea, strada afectata Orar Luni , 22 Aprilie 2024 Livadia (partial: zona de Coasta) 09:00 – 17:00 Ruda; Poienita…

- Persoana posibil inecata intr-un baraj de langa Hateg, cautata de pompieri. Personalul hidrocentralei din zona, avertizat sa nu creasca apa. Pompierii din judetul Hunedoara cauta, duminica, o persoana care este posibil sa se fi inecat intr-un baraj...

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…