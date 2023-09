Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 113 de vieți pierdute și 150 de raniți intr-un tragic incendiu la o nunta in Ninive. Locația in care se aflau invitații a luat foc și se presupune ca de la artificii. Oamneii insa, pe rețelele de socializare, arunca ipoteza ca focul nu ar fi putut porni de la artificii | VIDEO.

- Au aparut imaginile cu explozia de la Calimanești! Joi dimineața, patru persoane și-au pierdut viața dupa ce o magistrala de gaz a explodat. In apropierea tragediei au fost amplasate camere de supraveghere, care au surprins tot momentul in care muncitorii iși pierd viața.

- Cel puțin 25 de persoane au murit și 21 au fost ranite intr-un accident de autocar in Peru.Autocarul interurban calatorea in timpul nopții in munții Anzi, intre orașele Huancayo și Huanta, cand a cazut intr-o rapa adanca de 200 de metrii, relateaza BBC. Accidentele de autocar sunt frecvente…

- O polițista din Republica Moldova, aflata la volan sub influența alcoolului, a comis un grav accident rutier in orașul Singera de langa Chișinau, anunța presa din Republica Moldova. Puțin dupa miezul nopții, mașina condusa de polițista a lovit trei pietoni. In urma accidentului, o femeie de 30 de ani…

- O explozie urmata de un incendiu puternic s-a produs sambata, 26 august, la o stație GSP din localitatea Crevedia. Momentul exploziei a fost surprins de mai mulți șoferi care se aflau in apropiere. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emoțional: Traficul rutier a fost, la scurt timp, blocat…

- Cauzele incendiului nu au fost deocamdata stabilite, a mentionat intr-o conferinta de presa procurarea adjuncta din Colmar, Nathalie Kielwasser. Potrivit pompierilor, focul a pornit de la parterul cladirii, iar o parte dintre cei de la etaj au reusit sa scape. In total, in cladire se aflau 28 de persoane…

- Teroare in cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, cu doar cateva ore inaintea primul meci de la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin. Un barbat a inceput sa traga cu arma la intamplare și a facut mai multe victime. Printre cei care au murit se afla chiar și atacatorul. Momentul in care a deschis focul…

- Cel puțin șase persoane au murit și aproximativ 80 au fost ranite și au ajuns la spital in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un azil de batrani din Milano, anunța jurnaliștii italieni, citați de Reuters.