Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 decembrie 2022, a avut loc Adunarea Generala a Academiei de Stiinte Medicale, gazduita de Spitalul Clinic Coltea din Bucuresti. In cadrul acestei intalniri, Rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, a devenit membru corespondent…

- Joi, 24 noiembrie, intr-o locatie speciala de evenimente, situata in mijlocul naturii (Padurile Regale) are loc evenimentul “NUNTA DE PROBA”, incepand cu orele 17.00 si pana la orele 22.00.Devenit deja o traditie, evenimentul “nunta de proba” este creat special pentru mirii aflati in cautarea…

- Imagini de la botezul baiatului lui Pepe. Andra și Maruța au fost nași! Weekend-ul acesta a fost unul extrem de important pentru Pepe și soția sa, Yasmine Ody. Cei doi au organizat botezul fiului lor, Pepe Jr. Micuțul s-a nascut la inceputul acestei veri și este primul baiat al artistului. El mai are…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi se pregateste de organizarea examenului de rezidentiat care este programat pentru duminica, 20 noiembrie. Dupa exemplul anilor anteriori, UMF va desfasura examenul, asa cum a facut si in cazul admiterii, in 42 de sali si amfiteatre de…

- Incendiul uriaș izbucnit la un centru de colectare a fierului vechi de langa Capitala a fost filmat din drona, Riscul de poluare este foarte mare. Fumul gros se vede din București. Locuitorii din zona au primit mesaje Ro-Alert.

- Inaugurarea Muzeului Fotbalului romanesc are loc astazi, incepand cu ora 19:00. La evenimentul organizat in locația din Centrul Vechi al Capitalei vor asista nume mari din istoria fotbalului autohton. Gazeta Sporturilor este partener și va transmite live gala. Gica Popescu, fostul capitan al primei…

- Duminica, 16 octombrie 2022, trupa Phoenix se va reuni pentru premiera de gala a filmului documentar „PHOENIX - Povestea", ce va avea loc la Sala Palatului din București. Evenimentul va beneficia de participarea extraordinara a membrilor fondatori ai Pho

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, intr o conferinta de presa la Brasov, ca fapta ginecologului de la Spitalul Polizu din Capitala, acuzat ca ar fi lasat sa moara copii nascuti prematur, este greu de definit si ca pare incredibila, conform Agerpres.roEste greu de definit fapta…