- Doua surori de 107 ani, din Japonia, au fost recunoscute oficial drept cei mai in varsta gemeni identici din lume de catre Guinness World Records. Umeno Sumiyama si Koume Kodama aveau 107 ani si 300 de zile pe 1 septembrie, depasind recordul anterior stabilit de celebrele surori japoneze Kin Narita…

- Doua surori din Japonia de peste 107 ani au fost recunoscute oficial drept cei mai in varsta gemeni identici in lume de catre Guinness World Records, relateaza marti dpa. Umeno Sumiyama si Koume Kodama aveau 107 ani si 300 de zile pe 1 septembrie, depasind recordul anterior stabilit de celebrele surori…

- Doua surori japoneze au fost certificate de Guinness World Records drept cele mai in varsta gemene identice, in viața, din lume, informeaza G4media.ro . Umeno Sumiyama și Koume Kodama, in varsta de 107 ani și 300 de zile, au depașit recordul stabilit de alte surori, tot japoneze. Sumiyama și Kodama…

- Japonia a anuntat joi, 26 august, suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara, relateaza agenția France Presse, preluata de Agerpres . Grupul farmaceutic…

- Potrivit estimarilor poliției, exista 24 de grupuri de yakuza în Japonia. Kudo-kai, care este alcatuit din 280 de membri activi, nu este cel mai mare dintre ele, dar este unul dintre cele mai agresive. Membrii gruparii au fost acuzați de o serie de crime și tentative de omor asupra oamenilor de…

- Agenția meteorologica japoneza JMA a raportat niveluri de ploaie fara precedent in departamentul Hiroshima și in nordul insulei Kyushu. Un nivel masiv de precipitații a provocat inundații și alunecari de teren in vestul Japoniei, lasand cel puțin un mort și doi disparuți sambata, 14 august. Autoritațile…

- Sute de mii de locuitori din Nagasaki si alte regiuni de pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei au primit ordin de evacuare, joi, pentru a scapa din calea inundatiilor si a riscului de alunecari de teren cauzate de ploile torentiale, informeaza Reuters. Avertizarile emise joi de Agentia…

- Cautarile celor 20 de persoane date disparute dupa o alunecare de teren in orasul de coasta Atami, din centrul Japoniei, au continuat duminica. Precipitatiile persistente au ingreunat, insa, eforturile a sute de membri ai echipelor de salvare care fac tot posibilul sa-i gaseasca pe oameni in viața.…