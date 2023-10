Imagini care îți întorc stomacul pe dos - Au găsit viermi într-o conservă de pește cumpărată de la un renumit supermarket Imagini șocante vin din Mehedinti! O familie a cumparat mai multe conserve de pește de la un lanț renumit de supermarket-uri din Severin. Au fost insa șocați și dezgustați atunci cand s-au pus la masa sa consume produsul. Conservele erau pline cu viermi! Oamenii spun ca au luat din puținii bani pe care ii aveau mai multe conserve cu pește in sos de tomate. Au fost insa șocați cand le-au deschis și au vazut viermii colcaind prin sosul de roșii! Mehedințenii au facut publice imaginile. Ramane de vazut daca Protecția Consumatorului se va sesiza in acest caz și daca vor fi luate masurile necesare. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini care-ti taie pofta de mancare! O familie din Mehedinți a cumparat cateva conserve de peste de la magazin. In momentul in care au deschis cutia pentru consum, au fost șocați. Produsul avea viermi.

- In imagini se vede cum oamenii incearca sa faca rost de cat mai multe bucați de cațcaval și incep sa caute inclusiv in spatele rafturilor. Cei mai norocoși, care au ajuns primii, au reușit sa-și cumpere chiar și zece bucați. Produsul pentru care oamenii s-au calcat in picioare a fost mai ieftin cu 13…

- Astazi va aducem in atenție un nou test IQ care a devenit viral. Aceste tipuri de teste ne pun mintea la contribuție, ne ajuta sa fim atenți la detalii și sa ne testeaza capacitatea de concentrare. Ai doar 5 secunde la dispoziție! Test IQ viral Așadar, și astazi avem un test IQ care va va pune mintea…

- Un caz grav de nerespectare a normelor de igiena și siguranța alimentara a fost descoperit de comisarii de la Protecția Consumatorului in orașul Strehaia, județul Mehedinți. La o covrigarie și la un magazin alimentar local, autoritațile au gasit condiții insalubre și nereguli grave care au dus la intreruperea…

- Exemplarul, prins de angajații magazinului Le Vivier de Noirmoutier, a evitat soarta de a fi mincat, așa cum se intimpla de obicei. El a fost eliberat in salbaticie intr-o zona protejata. Oamenii de știința și marinarii au fost uimiți de descoperirea neobișnuita in adincurile marii — un homar albastru,…

- Reprezentanții Google au vizitat saptamana trecuta sediul Asociației Tașuleasa Social și intenționeaza sa digitalizeze o mare parte din traseul de lunga distanța, astfel incat oamenii sa se poata plimba virtual pe cel mai lung traseu din Romania. „Saptamana trecuta, mai mulți reprezentanți de la Google,…

- Inundații devastatoare in Spania. Imagini incredibile la metroul din Madrid. Oamenii au fost sfatuiți sa ramana in case. Spania a fost lovita de inundații puternice, dupa ce a plouat in cateva ore mai mult decat in ultimele luni. Unul dintre cele mai afectate orașe a fost Madridul. In ultimele 12 ore…