Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a survenit la ora locala 12.11 (17.11 GMT) si a avut o magnitudine de 6,5 pe scara Richter, potrivit Institutului de geofizica de la Quito, citat de EFE, care precizeaza ca nu exista informatii privind producerea de victime sau pagube materiale, relateaza Agerpres.

- La Bahmut, pentru fiecare soldat ucrainean ucis, rusii au pierdut cinci, apreciaza surse din NATO, citate de CNN. Pentru fiecare soldat ucrainean ucis, rusii au pierdut cinci „Oficialul a avertizat ca raportul de cinci la unu este o estimare bazata pe informatii. Oficialul a vorbit cu CNN cu conditia…

- Construirea unei noi cladiri a Institutului de Urgența pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Targu Mureș cu fonduri din PNRR este o dovada a faptului ca finanțarea urmeaza performanța și valoarea, a afirmat europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, in cadrul unei vizite de lucru pe care a efectuat-o…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,2, care a avut loc luni dupa-amiaza in zona seismica Gorj, nu are nicio legatura cu cele care se produc in Turcia, pentru ca este pe alta placa tectonica, a declarat Constantin Ionescu, directorul general al INCDFP.

- Este posibil ca președintele Rusiei, Vladimir Putin sa fi supraestimat din nou capacitațile proprii ale armatei ruse și, prin urmare, marea sa ofensiva din estul Ucrainei se va incheia prematur, in sezonul ploios de primavara, și nu va fi eficienta, prezic analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului…

- Vladimir Putin incearca sa marginalizeze puternica organizație de mercenari Wagner care a luptat in numele Rusiei de la inceputul razboiului. Este concluzia unei analize a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), citata de Sky News. Potrivit ISW, Grupul Wagner a suferit pierderi grele in bataliile…

- Vladimir Putin incearca sa marginalizeze puternica organizație de mercenari Wagner care a luptat in numele Rusiei de la inceputul razboiului, potrivit unei analize a respectatului Institut pentru Studiul Razboiului (ISW), transmite Sky News . Grupul Wagner a suferit pierderi grele in bataliile purtate…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, s-a intalnit luni cu președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER), Daniel Șandru. Acesta este politolog și prof.univ.dr. la Universitatea „Petre Andrei” din Iași. „Consiliul…