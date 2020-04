Stiri pe aceeasi tema

- Sir Stirling Moss, unul dintre cei mai cunocuți piloți de Formula 1, a murit azi, la 90 de ani. Britanicul a decedat din cauza unei boli mai vechi. In 2016, in Singapore, a suferit o infecție, care i-a pus mari probleme, iar in ianuarie 2018 a anunțat ca se retrage din viața publica. „A trait și a murit…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse in Egipt, acolo unde a fost inaugurata piramida faraonului Djoser. Importantul sit arheologic s-a aflat in reconstructie din 2006. Restaurarea a costat autoritatile de la Cairo peste 6,5 milioane de dolari americani.

- Vulcanul Merapi din Indonezia, unul dintre cei mai activi din lume, a erupt marti, proiectand un nor gigant de cenusa la peste 6.000 de metri inaltime si conducand la inchiderea unui aeroport international, relateaza Agerpres.

- Sepsi Sf. Gheorghe a publicat imagini cu stadiul construcției noului stadion. Noua arena a celor de la Sepsi va avea 8.000 de locuri și va fi inaugurat in noiembrie 2020. Investiția totala, peste 15 milioane de euro, va fi suportata de Guvernul maghiar, iar locația este la periferia orașului Sf. Gheorghe.…

- Fenomen inedit in orasul Ialta. Cea mai mare cascada din Crimeea, Ucean-su, a inghetat din cauza temperaturilor scazute din ultima perioada, anunta presa locala.Localnicii spun ca asemenea fenomen nu se intampla in fiecare iarna.

- Stadioanele Ghencea, Arcul de Triumf și Rapid se modernizeaza pentru EURO 2020, iar cele trei arene prind contur. Compania Naționala de Investiții a publicat pe contul de Facebook trei filmulețe cu cele trei stadioane. Stadion GHENCEA Stadionul din Ghencea este in stadiul cel mai avansat, deja fiind…

- Pentru noi, simpli muritori, Marte este un pamant al nimanui, unde supraviețuirea pare un vis indepartat. Pana la urma, niciun om nu a reușit vreodata sa ajunga pe suprafața sa (din cate știm), cu toate acestea, oamenii au atins Marte cu ajutorul roților durabile ale "rover Marte" un satelit inteligent…

- Un grav accident s-a petrecut in aceasta seara pe strada Oborului din Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit frontal, rezultand cinci victime, printre care si un copil, care a suferit un traumarism cranio-cerebral si fractura la un membru superior. Știre in actualizare! Actualizare: In urma accidentului…