Șeful metroului bucureștean a ajuns și el miercuri la stația de metrou Ștefan cel Mare, acolo unde a inceput operațiunea de demolare a spațiilor comerciale. Reprezentanții sindicatului sunt și ei acolo și protesteaza fața de decizia autoritaților. Rafila a spus cand scapam de masca de protecție: Va fi opționala Scandalul ia amploare in operațiunea de demolare a chioșcurilor de la metrou care a demarat in aceasta dimineața cu cele de la stația Ștefan cel Mare. Dupa ce angajații Primariei sectorului 2, in frunte cu primarul Radu Mihaiu, au inceput sa dezmembreze chioșcurile din stație, la fața…