A nins in Poiana Brașov, iar turiștii au in acest weekend parte de pesaje superbe. Chiar daca zapada nu s-a depus in strat gros, care sa permita practicarea sporturilor de iarna, in Poiana sunt zute de turiști. A nins noaptea trecuta și la Ranca, in județul Gorj. Pe Transalpina, stratul de zapada masoara trei centimetri. Pentru zilele urmatoare, la munte sunt așteptate temperaturi sub minus 3 grade Celsius, dar și precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. Meteorologii au emis o informare meteo, valabila pentru tot weekendul, de vreme deosebit de rece, precipitații moderate cantitativ, predominant…