Imaginea dezastrului lăsat în urma incendiilor din Rodos Incendiile violente care au cuprins insula Rodos au generat o situație de urgența, determinand evacuarea a aproximativ 19.000 de locuitori și turiști catre locuri mai sigure. Conform autoritaților, se desfașoara acum cea mai ampla operațiune de evacuare din istoria tarii. Potrivit estimarilor inițiale ale poliției, aproximativ 16.000 de persoane au fost transferate in zone mai sigure pe uscat, in timp ce alte 3.000 de persoane, care se aflau pe plaje, au fost evacuate pe mare. Majoritatea evacuaților au fost transportați in nordul insulei, fiind gazduiți temporar in sali de sport, școli, pe feriboturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

