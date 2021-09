Imaginea care îngrozește lumea. Doi copii, legați de un stâlp de talibani pentru că au furat pâine Imaginea cu cei doi copii a fost postata pe twitter. In fotografie, cei doi adolescenți apar legați cu funii de un stalp pe o strada din Afganistan. Este o pedeapsa aplicata de talibani celor doi copii pentru ca au furat paine pentru a-și hrani familiile. Imaginea cu cei doi copii legați de stalpul de lemn […] The post Imaginea care ingrozește lumea. Doi copii, legați de un stalp de talibani pentru ca au furat paine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

