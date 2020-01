Stiri pe aceeasi tema

- Piata din China considerata epicentrul noului coronavirus era un fel de menajerie in care coexistau specii neobisnuite de animale, cum ar fi celebra zibeta, aflata la originea epidemiei de Sindrom Acut Respirator Sever (SARS) din 2002-2003, relateaza joi AFP. Noul virus, care a infectat…

- Carnea de sarpe este posibila sursa a noului coronavirus 2019‐nCoV, care provoaca forma letala de pneumonie din China, sustine o echipa de cercetatori chinezi. Intr-un articol publicat in Journal of Medical Virology este indicat ca majoritatea pacientilor infectati cu 2019‐nCoV au avut contact…

- Pe masura ce noul coronavirus ucigaș din China face tot mai multe victime, oamenii se intreaba de unde a venit virusul. Un studiu publicat de patru cercetatori chinezi in revista Journal of Medical Virology, arata spre șerpi, potrivit Hotnews. Mai exact, spre cele doua specii de șerpi des intalnite…

- Un studiu publicat aseara de 4 cercetatori chinezi in revista Journal of Medical Virology, arata spre șerpi. Mai exact, spre cele doua specii de șerpi des intalnite in sud-estul Chinei (unde a aparut focarul): Bungarus multicinctus și Naja atra, sau cobra chineza, scriu autorii studiului. Studiul a…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani de-abia s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, potrivit tion.ro . Artiștii timișoreni au fost deja la…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde este focar de infecție cu un coronavirus ucigaș, care creeaza panica in lume. Este alerta de calatorie acolo, iar muzicienii romani numai ce s-au intors in țara,…

- Virusul misterios aparut luna trecuta in China a facut deja noua victime in orasul Wuhan, situat in centrul marelui stat asiatic.Autoritațile chineze au raportat, miercuri, ca noul virus, sau coronavirus, a ucis noua persoane, cu trei mai multe fața de precedentul bilanț, toate din Wuhan, sfatuind totodata…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…