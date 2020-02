Stiri pe aceeasi tema

- ”Chipuri ale razboiului”, expoziție de fotografie Ilie Pintea 12 februarie.Corespondența speciala din Bruxelles. Expoziția jurnalistului Ilie Pintea, intitulata ”Chipuri ale razboiului”, a fost vernisata miercuri, 12 februarie, in Agora NATO din Bruxelles. Evenimentul a avut loc sub egida Delegației…

- Meciul demonstrativ dintre Rafael Nadal și Roger Federer care s-a disputat, vineri, la Cape Town (Africa de Sud) a stabilit un nou record mondial de asistența la o partida de tenis.Astfel, peste 50.000 de spectatori au luat cu asalt „Cape Town Stadium”, arena pe care s-a disputat partida intrata astfel…

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…

- Nivelul de alerta galbena din faza 2 doua arata ca poate avea loc o activitate eruptiva cu emisie de vapori de apa si gaz, ploaie usoara de cenusa asupra zonelor apropiate si lansarea de materii incandescente la cativa kilometri distanta de craterul vulcanului. Cenapred a precizat ca explozia…

- Partidul Brexit al euroscepticului veteran Nigel Farage planuieste sa celebreze parasirea Uniunii Europene cu artificii, spectacole si alte evenimente in centrul Londrei pe 31 ianuarie, ziua oficiala a Brexit-ului, relateaza sambata The Telegraph, preluat de dpa. Farage vrea sa cheltuiasca in jur de…

- Germanul Roland Matthes, unul dintre cei mai buni inotatori din lume la finalul anilor '60 și inceputul anilor '70, a murit la varsta de 69 de ani, in urma unei grave maladii, informeaza leequipe.fr, citat de telekomsport.ro.Cvadruplul campion olimpic la natatie Roland Matthes a murit sambata.Roland…

- Președintele Andrés Manuel López Obrador a respins categoric orice intervenție a Statelor Unite în Mexic, dupa ce omologul sau american, Donald Trump, a declarat ca Washingtonul va cataloga cartelurile de droguri mexicane drept organizații teroriste, informeaza postul BBC News, preluat…