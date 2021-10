Imagine rară cu mama Nadiei Comăneci. Doamna Ștefania are 80 de ani Nadia Comaneci a atras atenția cu cea mai recenta imagine postata pe contul sau de Facebook, acolo unde are peste 350.000 de urmaritori. „Zeița de la Montreal”, așa cum i se spune dupa victoria din 1976, apare alaturi de cea care i-a dat viața. Fosta sportiva s-a fotografiat alaturi de Ștefania Comaneci. Mama sportivei are 80 de ani și a intrat in sala de gimnastica dupa cum se poate observa in fotografia postata pe 1 octombrie in mediul online de Nadia Comaneci. Mama primei gimnaste din lume care a primit nota zece intr-un concurs olimpic de gimnastica poarta un tricou negru cu cifra 1.00, nota… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

