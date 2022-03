Imagine Dragons a lansat piesa Bones Imagine Dragons a lansat piesa „ Bones”. O examinare spirituala a vieții și a morții, cantecul explodeaza cu un refren molipsitor care celebreaza scanteia intangibila care ne aprinde ființele. „Bones” este o reflecție a obsesiei mele constante pentru finalitatea și fragilitatea vieții”, spune Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. „Sunt mereu in cautarea unor dovezi care sa ma convinga ca urmeaza mai multe – ca viața este cu adevarat eterna intr-un anumit sens. Nu am gasit asta pana acum, dar incerc macar sa visez la cum ar simți moartea cuceritoare intr-un cantec.” Piesa a fost produsa de duo-ul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

