Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie ce surprinde niște pietre de diferite culori s-a transformat rapid intr-o iluzie optica virala. Printre roci se ascunde o broasca. Crezi ca iți dai seama unde se afla? Puțini sunt cei care reușesc.

- O iluzie optica a devenit virala și oameni din intreaga lume au incercat sa descopere unde se afla coroana din dormitor, de fapt. Incearca sa gasești raspunsul in mai puțin de 10 secunde.

- Te plictisești și nu știi ce sa faci? Iți propunem teste optice super interesante pentru creier. Testeaza-ți coeficientul de inteligența cu acest exercițiu: poți ajuta doamna sa-și gaseasca cațelul pierdut in mai puțin de 20 de secunde? Intrebarea face furori pe internet și multa lume se da batuta.…

- O poza cu o ușa langa un zid de caramida in care se ascunde o șoparla s-a transformat rapid intr-o iluzie optica virala. Crezi ca iți dai seama unde se afla reptila? Puțini sunt cei care reușesc.

- O iluzie optica ce ascunde un test de inteligența rapid a devenit viral și face senzație pe internet. Trebuie sa privești atent poza și sa incerci sa descoperi unde se afla pasarea. Daca o gasești in mai puțin de 7 secunde, atunci in mod sigur ești o persoana inteligenta.

- In afara de faptul ca reprezinta o sursa de divertisment, iluziile optice sunt subiecte excelente pentru studii științifice, deoarece acestea sunt folosite de oamenii de știința pentru a ințelege modul in care funcționeaza creierul nostru.

- SpyNews.ro iți propune un alt test de inteligența. De aceasta data vei putea sa iți masori nivelul de creativitate doar observand o celebritate. Daca o gasești, intr-un timp record, iți vei da seama cat de rapid ești in rezolvarea unor situații deloc complicate. Insa, in cazul in care nu gasești celebritatea…

- O iluzie optica ce ascunde un test de inteligența rapid a devenit viral și face senzație pe internet. Trebuie sa privești atent poza și sa incerci sa descoperi unde se afla pescarul care sta in barca, de fapt. Doar cei isteți reușesc.