Stiri pe aceeasi tema

- Testul optic de astazi este unul special pentru oameni inteligenți. Specialiștii au observat cum din ce in ce mai mulți oameni iși doresc sa se evalueze și sa vada care sunt calitațile lor, dar și lucrurile la care mai au de lucrat. Testele de aceste gen le arata rapid participanților daca au un IQ…

- In imaginea de mai jos, printre cainii de vanatoare se ascunde un tigru. Te provocam sa-l descoperi in 9 secunde! Sunt mai mult decat suficiente pentru cei care au o inteligența aproape de geniu. Așadar, privește imaginea cu atenție și... START! Daca nu ai reușit sa identifici fiara, iți venim in ajutor!…

- Pentru astazi va prezentam un test mai deosebit. Cei care deslușesc misterul testului se pot considera pe buna dreptate ca au in IQ mare. Aceasta este iluzia optica pentru oamenii foarte atenți. Tot ce trebuie sa faci este sa gasești palaria din baie in 15 secunde. Testul care iți arata cat ești de…

- Cea mai tare iluzie optica a devenit virala pe rețelele sociale. Deși ne aflam in mijlocul iernii, din punct de vedere calendaristic, internauții prefera sa se concentreze pe rezolvarea unei iluzii primavaratice. Privește ilustrația și gasește fluturele ascuns in 15 secunde. Test de inteligența pentru…

- Iluziile optice au devenit unele dintre cele mai populare teste de inteligența de pe rețelele sociale. Indiferent ca trebuie sa rezolvi un puzzle in 5, 10 sau 15 secunde, micile jocuri de atenție sunt menite sa-ți puna la incercare concentrarea. Gasește cainele din imaginea de mai sus in doar cateva…

- Ai la dispoziție doar 15 secunde pentru a rezolva acest test de atenție. Printre zecile de pisicuțe se ascunde un iepure de toata frumusețea! Privește cu atenție imaginea de la stanga la dreapta, de sus in jos sau cum consideri ca te-ar ajuta sa identifici urecheatul mai repede și... incepe sa numeri! Testul…

- Testul de astazi este unul special pentru oamenii inteligenți. Iluzia optica prezentata mai jos te ajuta sa te evaluezi rapid și simplu cu ajutorul unei imagini deosebite. Specialiștii reușesc prin astfel de provocari sa analizeze mai bine mintea umana și sa vada diferențele dintre perspectivele oamenilor.…

- Astazi, te provocam la un test nou: analizeaza cu atenție acest peisaj de iarna și gasește ursul polar! Timpul este scurt: doar 15 secunde! Cei care se incadreaza in ele sunt, fara indoiala, genii. Tu reușești?Pentru cei care nu au reușit sa se concentreze avem rezolvarea mai jos! Nu-i nimic, incearca…