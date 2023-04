Stiri pe aceeasi tema

- Celia se numara printre mamicile cunoscute din showbizul romanesc. Aceasta a sarbatorit-o pe mezina familiei și au avut o petrecere de moț. Pe rețelele de socializare, artista a postat un mesaj emoționant, dar și cateva imagini.

- Adriana Simionescu radiaza de fericire! Fiica lui Adrian Minune a postat pe o rețea de socializare prima imagine cu chipul bebelușului. Fata celebrului manelist și viitorul ei soț sunt mai impliniți ca niciodata.

- Marinela Mavrodin și Robert Urucu formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi indragostiți au devenit pentru prima data parinți, in urma cu doar cateva a zile. Iaca ca, in urma cu puțin timp, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" a postat și primele fotografii…

- O mama ucraineanca refugiata in Romania in martie 2022 și ajunsa in Gara de Nord a fost ajutata de un adolescent roman și, dupa un an, femeia a vrut sa-l reintalneasca. A postat un mesaj pe Facebook și i-a raspuns chiar Andrei, baiatul pe care-l cauta. „Dragi romani, scriu o carte despre cat de grozavi…

- Sorin Brotnei a fost, de curand, surprins impreuna cu fiica sa, Ivana și se pare ca dorinețele micuței sunt „porunca” pentru artist. Cantarețul incearca sa ii faca pe plac micuței, așa cum s-a intampla și cand a fost filmat intr-o cafenea din Capitala.

- Povestea bisericii in care Codin Maticiuc și-a botezat fetița Codin Maticiuc este un tatic fericit. In urma cu patru ani a devenit pentru prima oara tata, atunci cand a venit pe lume Smaranda. La finele lui 2022, familia s-a marit din nou atunci cand s-a nascut micuța Ilinca. Recent, Codin și partenera…

- Elena Basescu și-a serbat, de curand, fiul. Singurul baiețel al vedetei a implinit, de curand, frumoasa varsta de 8 ani. Fiica fostului președinte a postat mai multe fotografii cu Traian Basescu Jr., chiar de la aniversarea acestuia. Cat de mare a crescut fiul Elenei Basescu.

- Vedeta a facut recent o marturisire neașteptata, cerand chiar ajutorul parinților care trec prin situații asemanatoare. Dana Rogoz a recunoscut ca sufera din pricina micuței Lia. Potrivit acesteia, primele semne ce i-au atras atenția au aparut acum aproape un an. Ce se intampla cu fiica ei. Dana Rogoz,…