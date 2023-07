Stiri pe aceeasi tema

- Marianne Alofs, managerul bazei in care se antreneaza roș-albaștrii, a gazduit-o prima oara pe FCSB in 2016. Femeia a devenit atunci interesata de țara noastra și a mers de șapte ori in vacanțe in București, in Sibiu, la mare Marianne Alofs gestioneaza baza sportiva din Apeldoorn pe care o folosește…

- Statul ne demonstreaza inca o data ca educația nu este o prioritate, ci mai degraba am umple buzunarele celor din administrația publica, decat sa le oferim condiții decente de trai celor fara de care noi astazi am fi 0. Vineri, Ministerul Muncii a anunțat ca de la 1 Iunie 2023, salariile din administrația…

- Saptamana aceasta s-a desfașurat la Turda turneul final al junioarelor. Jucatoarea Potaissei Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, a caștigat titlul de golgheter, dupa ce a marcat 49 de goluri in patru partide: 15 cu Sepsi, 13 cu CSM București, 10 cu Corona Brașov și 11 cu CSS Caracal.…

- Programul manifestarilor prilejuie de Ziua Europei, Ziua Victoriei și Ziua Independenței de Stat a Romaniei – 9 mai 2023: Ora 12:00 – Deschiderea manifestarilor – Troița Martirilor Neamului Romanesc, situata in fața Primariei Municipiului Campia Turzii; – Intampinare Comandant Baza 71 Aeriana „General…

- Devenit o tradiție la Cluj și in multe filiale din țara ale Societații, Balul Moților aduna de fiecare data o mulțime de clujeni, moți sau simpatizanți ai moților, care, minați de sentimente patriotice alese, doresc sa-l omagieze și in acest mod pe Eroul Național Avram Iancu, de la a carui naștere…

- Echipaj SMURD fara medic, profesori neinstruiți pentru astfel de cazuri, comercializarea unui jeleu imens, toate acestea duc la o mare de incompetența din cauza careia, Teodora și-a pierdut viața. In urma cu o saptamana, o eleva de la Școala Gimnaziala din Geaca a avut nevoie de intervenția echipelor…

- Potaissa Turda, in colaborare cu LT „Liviu Rebreanu”, a pierdut astazi, scor 26-29, duelul contra celor de la CSM București, in prima etapa a turneului final ce se desfașoara in sala „Gheorghe Barițiu”. Bucureștencele au inceput perfect partida și „ajutate de o poarta” in mare forma au reușit sa se…