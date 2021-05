Ilie Năstase vrea statuie în Capitală Ilie Nastase e suparat pe autoritați pentru ca nu acorda respectul cuvenit foștilor mari sportivi, susține el. Fostul jucator de tenis vrea sa i se ridice o statuie. Nastase: Romania nu acorda niciun respect campionilor! „Nadia Comaneci nu are statuie, o are in America! Avem o statuie, dar nu ea noastra, e a lui Charles de Gaulle. Eu incerc de nu știu cate luni sa ma apropii de primarul Capitalei, sa am și eu, mi-a facut Ciprian Marica o statuie, care imi este nas. Vreau sa o pun și eu acolo unde trece lumea, muzeul, fac un film acum”, a spus Nastase. Fostul numar 1 mondial se simte un prizonier… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

