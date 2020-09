Ilie Năstase şi Ioana Simion au planuri măreţe de viitor: "Facem a doua Halep" Fericitul cuplu s-a casatorit recent, imediat dupa ce erau pe punctul de a se desparti. In prezent cei doi se inteleg mai bine ca niciodata si isi doresc o fetita, cu toate ca Nastase are deja patru fete. "Ne gandim sa facem o fetita. Nu de alta, dar si ea mereu si-a dorit o fetita, care sa joace tenis. Facem a doua Halep", a spus Nastase pentru Pro TV. Ilie Nastase si-a facut buletin de Constanta si a petrecut toata vara la mare. "Așa suntem aproape și de Harșova, acolo unde este mama Ioanei, o vizitam des. Suntem aproape de aceeași varsta, așa ca ne ințelegem bine", a mai… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

