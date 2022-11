Ilie Năstase, către o jurnalistă: Du-te dracu de proastă! Fostul tenismen Ilie Nastase a cedat nervos intr-un dialog cu o jurnalista Digi24 care i-a cerut un punct de vedere, dupa ce a fost prins din nou baut la volan. El a fost oprit seara trecuta de polițiști de la Rutiera in București, care au descoperit ca avea o alcoolemie de 0,22 la mie. Ilie Nastase: Nu am fost prins baut la volan. Am baut doua beri. Am primit o amenda, dar cei care m-au urmarit, m-au așteptat acolo doua ore și au sunat la 112 sa spuna ca am ieșit din restaurant. M-au urmarit pana aproape de mall Baneasa și acolo au sunat la 112 și cei de la 112 au sunat la Poliție sa opreasca.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

