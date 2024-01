Cu un al treilea mandat in perspectiva, Narendra Modi ar trebui sa realizeze ca, pentru a-și indeplini visul de a face din India o mare putere, echilibrul trebuie sa continue. „Politica și religia nu pot fi amestecate,” a decis Curtea Suprema a Indiei in 1994 in ceea ce era considerat atunci o elucidare decisiva a constituției seculara a țarii . Spuneți asta celor milioane de oameni care pe 22 ianuarie vor urmari ceremonia de sfințire a unui controversat templu hindus in valoare de 220 de milioane de dolari, condusa de Narendra Modi. Aceasta ceremonie marcheaza lansarea neoficiala a campaniei…