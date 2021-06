Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea era tot mai mare joi asupra unei alese democrate din Congresul american, Ilhan Omar, care a starnit controverse in trecut prin afirmatii despre Israel, iar acum este criticata de proprii colegi pentru ca a pus "pe picior de egalitate" statul israelian, SUA, Hamas si talibanii, relateaza…

- Cel putin cinci cadavre, precum si circa zece supravietuitori au fost gasiti in tuneluri subterane din Fasia Gaza, bombardate de armata israeliana in timpul operatiunii sale impotriva gruparilor armate palestiniene, au transmis vineri oficiali locali, potrivit AFP. „In aceasta dimineata am scos cinci…

- "Studiem chestiunea momentului oportun pentru o incetare a focului", dar "ne pregatim pentru mai multe zile" de operatiuni suplimentare, a afirmat responsabilul militar. Oficialul a atras aten'ia asupra faptului ca Israelul verifica daca ofensiva si-a "atins obiectivele", relateaza Agerpres .Potrivit…

- Israelul a atacat, aseara, sediul Serviciului de Securitate Interna al mișcarii islamiste palestiniene Hamas, care controleaza Fașia Gaza. Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat acest lucru pe contul lor de Twitter.

- Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit public duminica pentru a treia sesiune de urgența cu privire la conflictul israeliano-palestinian într-o saptamâna, fara sa adopte în acest stadiu o declarație comune sau vreo propuneri care sa permita o încetare rapida a ostilitaților,…

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- Guvernului israelian si organizatia islamista Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, ar putea ajunge in urmatoarele zile la un acord de incetare a confruntarilor militare, afirma surse diplomatice, potrivit cotidianului Times of Israel preluat de mediafax. Vezi și: Blitzkrieg de…

- Trupele Aliantei Nord-Atlantice care participa la misiunea din Afganistan vor fi retrase in acelasi timp cu cele din Statele Unite, in septembrie 2021, anunta secretarul de Stat american, Antony Blinken.