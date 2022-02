Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Otopeni are, in continuare, cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov, ajungand la 42,28 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand acest indicator era de 40,39.

- Localitatea Otopeni are cea mai mare incidenta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judetul Ilfov - 25,67 la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand a fost inregistrata valoarea de 21,9. Incidenta peste 10 cazuri la mia de locuitori se inregistreaza in 25 de localitati,…

- Rata de infectare in localitațile de langa București continua sa creasca accelerat. Cea mai mare incidența la mia de locuitori din Ilfov a fost inregistrata tot in Corbeanca - 21,23, in creștere fața de valoarea de marți, 25 ianuarie - 20,09.Peste 10 cazuri la mia de locuitori se inregistreaza in 19…

- Dej este orașul cu cea mai mare rata de infectare cu COVID-19 din Romania, dupa ce a depașit municipiul Cluj-Napoca. Municipiul Dej este orasul cu cea mai mare rata de infectare cu COVID-19, cumulata la 14 zile, de 19,71 la mia de locuitori, a informat, azi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Incidenta…

- Aceasta localitate a raportat, astazi, o incidența, de 1,86, la fel ca și in ziua precedenta.In continuare, 6 localitați nu au mai inregistrat niciun caz nou de infectare cu virusul SARS-CoV-2.