Ilfov în alertă, echipele de deszăpezire la datorie Echipele pentru deszapezire din cadrul celor cinci baze din Județul Ilfov au acționat pentru a asigura un trafic sigur și eficient. Starea drumurilor a fost monitorizata. Pe toate drumurile din Ilfov a fost impraștiat material antiderapant cu utilajele din dotare , astfel incat traficul sa se desfașoare in condiții de siguranța. Echipele de intervenție au monitorizat constant starea drumurilor și au intervenit imediat acolo unde s-a impus. La momentul actual, prognoza meteo este urmarita cu atenție, iar autoritațile din Ilfov sunt pregatite sa acționeze pentru a minimiza impactul fenomenelor meteorologice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

