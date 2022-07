Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Informații și Securitate s-a autosesizat pe marginea declarațiilor facute de Iulia Navalnii, privind pretinsa filare pe teritoriul Republicii Moldova. SIS spune ca nu a urmarit-o.

Serviciul de Informații și Securitate dezminte acuzațiile Iuliei Navalnii precum ca ar fi fost filata in Chișinau. „SIS menționeaza ca asupra cetațenei Federației Ruse nu au fost desfașurate masuri speciale de investigații, inclusiv urmarirea vizuala a acesteia", se arata in comunicatul emis de SIS.

- Luni, 11 iulie, Judecatoria Chisinau a prelungit restrictia de a nu parasi tara timp de 60 de zile pentru sotia fostului deput democrat fugar, Vladimir Andronachi, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute i-a permis sa plece in Austria . Controlul judiciar a fost prelungit si pentru presupusii complici…

- Sotia fostului deputat fugar, Vladimir Andronachi, a plecat din tara in ziua cand autoritatile de la Chisinau l-au dat in cautare prin Interpol, fiind invinuit in dosarul fraudei bancare. Judecatoria Chisinau, care are in gestiune un dosar penal in care Nadejda Andronachi este invinuita alaturi de sot…

- Tentativa de destabilizare in Republica Moldova. Un grup de aproximativ 100 de indivizi cu constituție atletica au fost depistați in aceasta dupa-amiaza in zona Parcului Catedralei Mitropolitane din Chișinau. Indivizii erau amplasați in cel puțin trei grupuri. Majoritatea erau imbracați in tricouri…

- Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), dezminte zvonurile precum ca ar urma sa fie numit șef al Serviciului de Informații și Securitate. „Sunt evident onorat de aceasta atenție, dar nu planific sa-mi schimb jobul intr-un viitor apropiat”, scrie…

- Operațiune speciala la frontiera. Angajații Poliției de Frontiera in comun cu Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura Anticorupție a RM, cat și in conlucrare cu organele de resort din Romania, au desființat un grup, constituit din 15 persoane, specializat in contrabanda cu tigari.

Un grup criminal organizat transfrontalier, constituit din 15 persoane, specializat in savarșirea infracțiunii de contrabanda cu țigari, a fost desființat de catre Procuratura Anticorupție in comun cu angajații Poliției de Frontiera și Serviciul de Informații și Securitate,