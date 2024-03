Stiri pe aceeasi tema

- Elena Lasconi, primar al municipiului Campulung, a afirmat ca are multa treaba la primarie și ca „nu e genul care sa se dea bine cu șeful”. Primarul din Campulung, Elena Lasconi, a starnit controverse intr-un interviu recent, recunoscand ca nu a mai intrat in contact cu liderul USR, Catalin Drula ,…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a comentat declarațiile procuroarei Victoria Furtuna, cu privire la cazul judecatorului Alexei Paniș. Dragalin a declarat la Rezoomat , ca „perioada a fost destul de scurta cand acest proces a fost in gestiunea” Victoriei Furtuna.

- La mai bine de trei luni de la decesul celor doua persoane blocate in nameți la Coșcalia, examinarea cauzei penale se afla la o etapa incipienta, precizeaza Centrul Național Anticorupție, care a preluat urmarirea penala pe 24 ianuarie. Pe caz nu exista persoane cu statut procesual de banuit sau invinuit.…

- Oamenii legii au facut publice mai multe inregistrari audio din dosarul finanțarii ilegale a acțiunilor de protest din Republica Moldova. In discuții apare, de mai multe ori, numele lui Ilan Șor, dar și cel al Marinei Tauber. „Te iscalești și Ilan Șor personal iți va pune pe card, nu numai ție, dar…

- Este inacceptabil ca transportatorii sa iși suspende activitatea, chiar și pentru trei zile, iar cei care nu vor ieși la traseu, risca sa fie sancționați. Mai mult, ministrul Infrastructurii spune ca nu ințelege revendicarile transportatorilor. Declarațiile au fost facute de Andrei Spinu miercuri seara,…

- Dupa ce fugarul Ilan Șor a confirmat ca se afla in Federația Rusa, șeful Interpol Moldova, Viorel Țentiu, a oferit detalii, in cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, despre acțiunile care urmeaza a fi intreprinse in privința extradarii fostului deputat. „Va fi transmisa o solicitare in…

- Sefa Procuraturii Anticoruptie din Republica Moldova, Veronica Dragalin, fost procuror federal in SUA, a declarat ca a cerut paza pentru ca se simte amenintata de atacurile si criticile venite pe platformele sociale.Sefa Procuraturii Anticoruptie este protejata de angajatii Serviciului de Protectie…

- Un afacerist și mijlocitorul acestuia au fost condamnați pentru coruperea unei persoane publice. Procuratura Anticorupție (PA) precizeaza ca aceasta cauza penala a fost pornita in luna iulie 2022 de catre Centrul Național Anticorupție, in baza procesului-verbal privind constatarea infracțiunii, intocmit…