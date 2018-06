IKEA deschide doua puncte de colectare a comenzilor online din Brasov si Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a lunii iulie, compania suedeza va deschide primele doua Puncte de colectare a comenzilor online din Romania pentru a sprijini cumparaturile online pentru clienții din Timișoara și Brașov. Pana va exista un magazin al acestora in orașul de pe Bega, clienții vor putea…

- În perioada ianuarie - aprilie 2018, în structurile de primire turistica din România au fost înregistrate 3,034 milioane sosiri ale turistilor, valori mai mari fiind consemnate în Municipiul Bucuresti (597.900), Brasov (380.700), Cluj (168.100) si Prahova (163.100).…

- Mega Images are aproape 600 de magazine in Romania, insa marea lor majoritate, 510, se afla in Bucuresti si Ilfov. In 2017, Mega Image a inaugurat primele magazine din Cluj (unde exista deja zece unitati Mega Image si Shop&Go, plus un magazin in comuna Floresti). Iata ca anul 2018 inseamna venirea…

- Crosul "Epilepsy Challenge" va avea loc in perioada 26 mai - 16 iunie in zece orase, fiind organizat de reteaua de telemedicina in epilepsie din Romania (Telepilepsy) cu scopul de a strange fondurile necesare infiintarii de noi Centre de Epilepsie si Monitorizare EEG in diferite zone geografice din…

- Furnizorul de servicii de e-fulfillment Frisbo a primit o investitie de 500.000 de euro de la Neogen, ajungand astfel la o evaluare a business-ului de trei milioane de euro, anunta marti compania, printr-un comunicat remis presei. Potrivit reprezentanţilor companiei, Neogen va achiziţiona…

- In clasamentul contand pentru Turneul Campioanelor, Halep a urcat de pe 2 pe 1, cu 3.285 de puncte, depasind-o pe Caroline Wozniacki, care se afla acum pe locul 2, cu 3.130 de puncte. Locul trei in acest clasament este ocupat de Petra Kvitova, cu 2.902 puncte. In Top 100 WTA, Mihaela Buzarnescu…

- Ne mândrim adesea cu românii care activeaza în marile corporații, însa în aceeași masura avem datoria sa vorbim și despre companii locale, fie ca sunt start-up-uri, fie ca sunt companii consacrate la nivel național. Tocmai din acest motiv, ediția 2018 a festivalului…

- Cea de-a 17-a etapa a Ligii I la futsal are ca unul dintre capetele de afis duelul dintre FK Odorheiul Secuiesc si United, programat luni de la ora 18.00. Cele doua echipe sunt vecine de clasament si promit o partida interesanta asa cum au fost mereu in ultimul timp duelurile directe. „Stim foarte bine…