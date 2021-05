Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 21 aprilie, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Sibiu, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Sibiu, efectueaza 38 de percheziții la domiciliile unor persoane banuite de trafic de droguri de risc, in județele Sibiu, Cluj, Alba și Braila. In prezent, polițiștii specializați…

- IGPR: Perchezitii intr un dosar de trafic de droguri.Bani, cannabis, cocaina si ecstasy au fost ridicate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si cei de investigatii criminale din Neamt, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Neamt, in urma a 2 actiuni de…

- Politistii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mures au pus in aplicare, joi dimineata, 17 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice banuite de ilegalitati in domeniul silvic, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Galati au efectuat 74 de perchezitii, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, precum si operatiuni cu substante psihoactive. 165 de persoane…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, patru cetateni din Bangladesh care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania. In data de 01.03.2021, politistii de frontiera din cadrul…

- Mai multe persoane au fost retinute.Trei persoane au fost retinute si alte trei sunt cercetate sub control judiciar, in urma unei actiuni desfasurate de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila si Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, sub coordonarea…

