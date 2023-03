IGPR: Peste 1.600 de oameni au murit în accidente rutiere, în 2022 Raportul Poliției Romane arata ca din cele 4.711 de accidente care s-au produs in 2022, la nivel național, 1.634 s-au soldat cu moartea a 1.634 de persoane si ranirea grava a altor 3.685, au fost inregistrate, potrivit Agerpres.In acest sens, in perioada 20 - 26 martie, politistii rutieri vor desfasura actiuni in zonele cu risc ridicat.„Principalele obiective ale actiunii sunt combaterea abaterilor savarsite de catre pietoni si biciclisti, impunerea respectarii regimului legal de viteza si depistarea si sanctionarea conducatorilor de autovehicule aflati sub influenta alcoolului sau a substantelor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Comparativ cu aceeași perioada din anul 2021, au fost inregistrate cu 203 mai puține accidente (-4,5%), cu 157 mai puține persoane decedate (-9,6%) și cu 111 mai puține persoane ranite grav (-3,2%).