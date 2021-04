Procurorii DIICOT Arad vor prezenta, joi, trei barbati Tribunalului Arad cu propunerea luarii unei masuri preventive, dupa ce, in urma mai multor perchezitii, au fost descoperite plante si substanta uscata de cannabis, in spatii special amenajate din judetul Arad. "Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Arad, impreuna cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad, au efectuat sase perchezitii domiciliare la persoane banuite de trafic de droguri de risc. In urma perchezitiilor, au fost ridicate si indisponibilizate 231 de plante de cannabis, 802 grame de masa vegetala…