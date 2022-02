Multe dintre apelurile efectuate la 112 prin care se anuntau dispozitive explozive in diverse locuri, inclusiv in unitati de invatamant, au fost efectuate de copii care foloseau cartelele SIM pentru sustinerea cursurilor online, a informat, vineri, IGPR. Politia Romana, prin structurile de prevenire a criminalitatii, deruleaza, la nivel national, o campanie de constientizare, atat in randul copiilor, cat si al adultilor cu privire la consecintele pe care le are apelul fals la 112.“Gandeste! Nu este o gluma! Apelul fals la 112 se pedepseste! Suna responsabil!” transmit politistii, care vor sa atraga…