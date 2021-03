Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera de la sectorul Moravița au reușit prinderea in flagrant a unei calauze. Vineri,, in jurul orei 16.30, o patrula a oprit pentru verificari, pe șoseaua dintre Gherman și Percosovo un autoturism inmatriculat in Romania, condus de un barbat. In interiorul mașinii erau șapte barbați,…

- Un alt grup de cetateni turci, oprit de politistii de frontiera la granita cu Bulgaria. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat in apropierea frontierei de stat, opt cetateni din Turcia, care au intrat ilegal in Romania din Republica Bulgaria.…

- Calatorie intrerupta pentru patru afgani in localitatea timișeana Denta. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera dupa ce au trecut ilegal granița și au fost preluați de calauza. Cel care ii ajuta, cetațean roman, a fost arestat preventiv.

- Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au prins 21 de migranti care au incercat sa iasa ilegal din tara, in ultimele 48 de ore, majoritatea fiind descoperiti in camioane cu marfuri. In Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, in patru camioane verificate, conduse de doi romani,…

- In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, au fost depistați, ascunsi in cinci automarfare, 32 de cetateni din Afganistan si Pakistan, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 9 februarie 2021, in jurul orei 12.15, politistii…

- Aproape 40 de migranti din Afganistan si Pakistan au fost descoperiti de catre politistii de frontiera aradeni, in ultimele 24 de ore, ascunsi in sase camioane, strainii incercand in acest fel sa iasa ilegal din tara, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri,…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reușit prinderea in flagrant a trei calauze in timp ce transportau migranți. O patrula a oprit pentru verificari, intre localitatile Jamu Mare si Latunas, un microbuz inmatriculat in Romania, condus de un cetatean roman. Autovehiculul era insotit de un BMW, in care…

- Politistii de frontiera au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri.In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…