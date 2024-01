IGPF: Circa 6.600 de ucraineni au intrat vineri în ţară - 169.700 de persoane au tranzitat frontiera IGPF: Circa 6.600 de ucraineni au intrat vineri in tara - 169.700 de persoane au tranzitat frontiera Peste 6.600 de cetateni ucraineni au intrat, vineri, in Romania, iar in total circa 169.700 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 48.600 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control, la punctele de frontiera din intreaga tara. Pe sensul de intrare in Romania au fost 75.244 de persoane, dintre care 6.666 de cetateni ucraineni. Astfel, incepand cu data de 10.02.2022 (perioada pre-conflict), pana la data de 19.01.2024, ora 24.00, la nivel national, au intrat in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

