- Ministerul rus al Apararii a transmis vineri ca Ucraina a impușcat „direct in cap” mai mult de 10 prizonieri de razboi ruși, acuzand Kievul ca a comis crime de razboi pe care „Occidentul le ignora”, transmite Reuters. Acuzațiile Moscovei vin in urma apariției unor inregistrari video pe rețelele sociale…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri incheierea mobilizarii partiale decretate pe 21 septembrie de presedintele Vladimir Putin pentru consolidarea armatei ruse in campania militara impotriva Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE. Dintre cei 300.000 de rezervisti convocati, aproximativ 82.000…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri incheierea mobilizarii partiale decretate pe 21 septembrie de presedintele Vladimir Putin pentru consolidarea armatei ruse in campania militara impotriva Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a discutat duminica la telefon cu omologul sau francez Sebastien Lecornu despre situatia din Ucraina, situatie care „are o tendinta spre o escaladare necontrolata”, informeaza AFP si Reuters. Serghei Soigu „i-a impartasit omologului sau francez ingrijorarile sale…

- Președintele rus Vladimir Putin a inspectat, joi, un poligon de antrenament pentru trupele mobilizate, ocazie cu care Kremlinul l-a prezentat cum tragea cu o pușca cu luneta. Imaginile au scopul de a arata sprijinul sau personal pentru soldații care pleaca sa lupte in Ucraina, scrie Reuters, in contextul…

- Rusia l-a demis pe comandantul Districtului Militar de Vest al armatei, Alexander Juravliov, ultimul oficial demis dintr-o serie de inalti oficiali care au fost concediati dupa o serie de infrangeri si umilinte in razboiul din Ucraina, a relatat publicatia RBC, citata de Reuters. General-colonelul Alexander…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Cel puțin deocamdata, forțele rusești nu reușesc sa gaseasca o strategie potrivita pentru a bloca ofensivele ucrainene din nord-estul și sudul țarii, spun oficialii americani citați de CNN . Analiștii cred ca mobilizarea parțiala ar putea extinde capacitatea Rusiei de a susține razboiul, dar nu ii va…