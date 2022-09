Stiri pe aceeasi tema

Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova va examina anunțul companiei Air Moldova, care iși propune sa relanseze din 1 octombrie destinațiile spre Moscova.

- Compania aeriana Air Moldova a anunțat ca reia zborurile catre Moscova. Insa spațiul aerian al Ucrainei este inchis, iar spațiul aerian al Romaniei nu este tranzitabil de aeronavele care vin sau pleaca din Federația Rusa. Iar Republica Moldova este o ”insula” prinsa intre Romania și Ucraina. Așadar,…

- Air Moldova va relua de la 1 octombrie zborurile directe catre Moscova, dupa ce le sistase in februarie 2022, arata un comunicat al companiei aeriene. Moldova a primit statutul de țara candidata la UE la sfarșitul lunii iunie. Aceasta decizie vine ca urmare a nenumaratelor solicitari din partea cetațenilor…

Autoritațile de la Chișinau sunt in discuții cu Moscova in vederea ridicarii embargoului instituit de Federația Rusa asupra exporturilor de fructe din Republica Moldova.

- Un foișor de lemn din curtea casei lui Igor Dodon a luat foc in noaptea de sambata spre duminica, pompierii intervenind la timp pentru ca focul sa nu se propage și asupra locuinței fostului președinte al Republicii Moldova, informeaza Agora.md și TV8.md . Potrivit imaginilor video mai intai are loc…

- De azi, 15 august, intra in vigoare noul embargo impus de ruși la produsele vegetale moldovenești. Conform mai multor informații din anturajul PSRM, Moscova a facut acest pas la socilitarea lui Igor Dodon. Planul socialistului este simplu – sa falimenteze fermierii cu ajutorul Kremlinului, in speranța…

Vulnerabilitatile interne ale Republicii Moldova sunt in prezent mai periculoase decat cele externe, considera Vladimir Socor, expert la Fundatia Jamestown, intr-un interviu acordat unor media locale din Chisinau, potrivit IPN.md, scrie AGERPRES.

- Portalul eureporter.co de la Bruxelles a publicat o investigație in care se arata ca liderul PSRM Igor Dodon ar fi cerut finanțare de la Moscova, iar intermediarul acestei afaceri este Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Rusiei și partenerul de afaceri in Rusia al familiei Dodon. In incercarea…