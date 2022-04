Stiri pe aceeasi tema

- FOTO ȘTIREA TA| Cum sa ramai cu mașina impotmolita la Aiud: „Cand ignori semnele iți cauți de lucru” FOTO ȘTIREA TA| Cum sa ramai cu mașina impotmolita la Aiud: „Cand ignori semnele iți cauți de lucru” Un cetațean a ramas cu mașina impotmolita pe o strada in lucru din municipiul Aiud, dupa ce, susțin…

- Pe strada Axente Sever, in zona blocurilor 39, 40 și 18 se executa lucrari la infrastructura subterana, respectiv inlocuirea conductei principale de apa. Aceasta lucrare rezolva doua probleme esențiale: – Este inlocuita conducta veche, diminuandu-se riscul de a exista intreruperi ale furnizarii apei;…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti afirma, referitor la ceea ce numeste „incidentul cu conducatorul autoturismului care a incercat sa sparga cu berbecul portile Ambasadei”, ca doi functionari ai misiunii diplomatice, riscandu-si viata, au incercat sa-l salveze pe omul in flacari inainte de venirea pompierilor.…

- O șoferița a ramas cu mașina defecta pe strada Paris și nimeni nu a oprit pentru a vedea daca are nevoie de ajutor. Ba mai mult a fost claxonata și injurata.”Azi am ramas cu mașina defecta (electromotor) pe strada Paris. Eram in mașina cu un copil. Au trecut pe langa noi 100 de mașini, jumatate dintre…

- La un pas de tragedie. Un șofer a fost cât pe ce sa accidenteze un copil. Incidentul a avut loc în data de 23 martie, pe o strada din capitala. Momentul a fost surprins de o camera de bord instalata în mașina unui alt șofer ce se afla în preajma. În secvența…

- In cursul zilei de joi, polițiștii borșeni au identificat pe D.N. 18 la volanul unor autoturisme, pe strada Libertații și pe strada Victoriei doi barbați, care ar fi avut un comportament suspect. In urma testarii ambilor cu aparatul de detectare in organism a substanțelor psihoactive, rezultatele au…

- Accident de circulație astazi, in zona centrala a Timișoarei. O femeie in varsta de 62 de ani a traversat strada Proclamația de la Timișoara, prin loc nesemnalizat corespunzator, fiind surprinsa și accidentata de un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, care se deplasa catre bulevardul Revoluției,…

- Un autovehicul a fost surprins de un tren miercuri seara la Gherla. Evenimentul s-a produs in jurul orei 20, la trecerea peste calea ferata de pe strada Codrului. Mașina tip jeep, care circula dinspre strada Hașdații spre cartierul Tineretului a fost acroșata de locomotiva trenului de calatori 4010,…