Igienizări la blocurile din Mătăsari Blocurile din Matasari vor beneficia de lucrari de igienizare și refacere a instalațiilor interioare de canalizare menajera și pluviala la subsolurile a 36 de blocuri de pe raza orașului. Acestea sunt: A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A15, A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3. Bugetul este de peste 2,7 milioane de lei. Potrivit Primariei din Matasari, lucrarile de igienizare presupun: vidanjarea apelor menajere acumulate; strangerea deșeului rezultat, incarcarea și transportul acestuia; spalarea subsolului cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

