Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani) s-a luptat admirabil in duelul cu Iga Swiatek (20 de ani, 4 WTA), o poloneza aflata pe val care, incepand de luni, va trece pe locul 2 in lume, dupa seria ei de zece victorii la rand, la Doha si la Indian Wells.

- Firicel Tomai, omul care a pregatit-o pe Simona Halep la inceputurile carierei, crede ca fosta sa eleva e favorita in fața polonezei Iga Swiatek, in semifinala de la Indian Wells. Antrenorul mizeaza pe romanca in turneul californian, pe care l-a mai caștigat in 2015. Meciul dintre Simona Halep și Iga…

- Simona Halep o infrunta sambata dimineața pe Iga Swiatek (4 WTA) in semifinalele Indian Wells. Presa din Polonia, țara natala a sportivei care da piept cu Halep pentru un loc in marea finala, o elogiaza pe jucatoarea de tenis din Romania. ​

- Simona Halep (Romania, 26 WTA) o infrunta pe Iga Swiatek (Polonia, 4 WTA) in semifinalele turneului WTA 1000 de la Indian Wells (SUA). Meciul a fost programat sambata dimineața, de la 03:00 (ora Romaniei), pe arena centrala a turneului dotat cu premii in valoare totala de 8,58 milioane de dolari. Dupa…

- Simona Halep este in semifinale la Indian Wells! In sferturi, Halep a obținut o victorie entuziasmanta: 6-1, 6-1 cu Petra Martic. In urmatorul meci o va avea ca adversara de Iga Swiatek, jucatoarea in cea mai buna forma din circuitul WTA.

- Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA și cap de serie numarul 24) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari. Jucatoarea romana de tenis a invins-o, miercuri, pe croata Petra Martic (31 ani, 79 WTA) cu 6-1, 6-1. Meciul…

- Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA), spune ca nu a discutat niciodata cu Piotr Sierzputowski, antrenorul polonez despre care s-a zvonit ca va incepe sa colaboreze cu dubla caștigatoare de Grand Slam din Romania. Fara antrenor, Simona susține ca „nu caut unul in momentul acesta”. Simona Halep a raspuns…

- ​Alize Cornet (sportiva care a eliminat-o pe Simona Halep) a fost învinsa în sferturile de la Australian Open, franțuzoaica cedând în doua seturi (7-5, 6-1) împotriva jucatoarei Danielle Collins. Este cunoscut programul semifinalelor de la Melbourne.Locul 30 în…