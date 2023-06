Iga Swiatek (Polonia) a invins-o pe Karolina Muchova (Cehia), scor 6-2, 5-7, 6-4, și este campioana de la Roland Garros 2023. Swiatek pornea cu toate atuurile in ultimul act. Era campioana en-titre la Paris, avea bilanț 100% in finalele de Grand Slam din cariera, 3 din 3, iar parcursul din acest an fusese prea perfect pentru poloneza. Muchova venea dupa o semifinala epuizanta, 3 ore și 17 minute in fața bielorusei Sabalenka. Chiar și in aceasta situație, condiția fizica avea sa fie cea mai mica problema in fața lui Swiatek. Liderul WTA nu i-a dat timp de incalzire. Pana sa se dezmeticeasca sportiva…