IFA 2022: Nokia T21 este o tabletă de buget cu procesor Unisoc, diagonală de 10.4 inch Se pare ca Nokia a fost incantata de succesul avut cu tableta Nokia T20 si ne ofera un succesor in 2022. E vorba despre modelul Nokia T21, care tocmai a debutat la IFA 2022, in Berlin. Vine cu baterie de 8200 mAh si un ecran de 10.4 inch, iar alte dotari aflati mai jos. HMD global a creat o tableta care ruleaza Android 12 intr-o versiune stock si care va primi 3 ani de actualizari sofware. Configuratiile pornesc de la 4 GB RAM si 64 GB stocare, iar la bord gasim si o baterie de 8200 mAh. Tableta are un spate cu tonalitate duala si un look ce aminteste de Lenovo cumva. Camera are un design mai… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

